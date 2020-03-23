أعرب رئيس مجلس الشورى الإسلامي عن تقديره للتواجد المسؤول للأطباء والممرضين الإيرانيين في الخط الأول لمكافحة كورونا، واصفا شجاعة الكادر الطبي الإيراني بأنها لا نظير لها في العالم.

ان علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي ولدى تفقده مستشفى "مهدي كلينيك" قيد الإنجاز، اعتبر ان إحدى النقاط التي امتازت بها كيفية مواجهة كورونا في ايران، تتمثل في دخول الكادر الطبي في الوقت المناسب لمكافحة كورونا، وأضاف: بعض الدول الغربية تصورت في البداية ان المجتمع سيحصل على الحصانة الذاتية إثر انتشار المرض، وبذلك أهدرت الوقت، وجعلها تواجه ارتفاعا كبيرا عدد كبيرا من الوفيات خلال الأيام الأولى من دخول الفايروس، الا أننا تدخلنا في الوقت المناسب لاحتواء هذا المرض.

وصرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إن إحدى النقاط الهامة في بلادنا تمثلت بأن الأطباء والممرضين وأساتذة الجامعات والمخضرمين ففي مجال الصحة والطب، اصطفوا في الصف الأول لمكافحة كورونا، وهذا الأمر ضاعف معنويات المواطنين والمرضى، ولم نشاهد هكذا سلوك مطلقا في الدول الأخرى.

وعدّ لاريجاني من الإجراءات الهامة الأخرى في الوقاية من المرض وكشف المصابين بكورونا، يتمثل في تنفيذ المشروع الوطني للغربلة، مضيفا: ان هذا الإجراء في الوقت المناسب، أدى الى الكشف عن العديد من مرضى كورونا وعلاجهم.

كما أشاد رئيس البرلمان الإيراني بالاجراءات المتبعة في مختلف المحافظات لاحتواء الوباء، ولفت إلى أن هناك احصاءات بشأن العلاج والوقاية في بعض المحافظات تبعث على الأمل. كما اعتبر انخفاض حجم السفر خلال عطلة نوروز من 18 مليونا الى 3 ملايين بأنه أمر غير مسبوق، ورغم انه كان من الأفضل عدم حصول هذا الحجم من السفر، الا ان الاحصاءات تبين ان طرق المواصلات تحت السيطرة في المحافظات.