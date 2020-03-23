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رقم الخبر: 278605 تاريخ النشر: آذار 23, 2020 الوقت: 19:31 الاقسام: دوليات  
هولندا تسجل 34 وفاة و545 إصابة جديدة بكورونا

هولندا تسجل 34 وفاة و545 إصابة جديدة بكورونا

أفادت السلطات الصحية الهولندية بتسجيل 34 حالة وفاة و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت السلطات الصحة الهولندية  اليوم الاثنين، أن عدد المتوفين بالفيروس ارتفع بواقع 34 حالة ووصل إلى نقطة 213، بعد أن كان أمس الأحد على مستوى 179 وفاة، في تراجع طفيف لوتيرة الارتفاع اليومي لعدد ضحايا المرض.

فيما سجلت في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية 545 إصابة جديدة، ليصل هذا العدد إلى نقطة 4749 حالة، مما يمثل كذلك ارتفاعا أقل مقارنة نسبيا مقارنة مع هذا المؤشر في الأيام السابقة.

وأعلنت السلطات الهولندية، في الحصيلة السابقة، عن تسجيلها 43 وفاة و573 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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