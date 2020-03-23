وذكرت السلطات الصحة الهولندية اليوم الاثنين، أن عدد المتوفين بالفيروس ارتفع بواقع 34 حالة ووصل إلى نقطة 213، بعد أن كان أمس الأحد على مستوى 179 وفاة، في تراجع طفيف لوتيرة الارتفاع اليومي لعدد ضحايا المرض.

فيما سجلت في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية 545 إصابة جديدة، ليصل هذا العدد إلى نقطة 4749 حالة، مما يمثل كذلك ارتفاعا أقل مقارنة نسبيا مقارنة مع هذا المؤشر في الأيام السابقة.

وأعلنت السلطات الهولندية، في الحصيلة السابقة، عن تسجيلها 43 وفاة و573 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.