حذر امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاثنين، من التفاوض مع اميركا بذريعة انتشار فايروس كورونا، قائلا: بعد فشل أميركا في مخطط الحظر والضغط على اقتصاد البلاد، يحاول الساسة الاميركان ان يبيعوا لنا جنازة الحظر.

وفي تغريدة له تحت وسم "يجب رفع الحظر" كتب محسن رضائي: بعد فشل مخطط الحظر وفشل التخطيط الاميركي في إدارة اقتصاد البلاد، يحاول الساسة الاميركان ان يبيعوا لنا جناز الحظر.

وأضاف رضائي في تغريدته: ان التفاوض مع الشيطان بذريعة الحصول على الكمامات والقفازات سم زعاف.

وكان مسؤولون اميركان صرحوا ان اميركا مستعدة لإرسال مساعدات طبية وصحية الى إيران فيم لو طلبت ذلك، الامر الذي رفضه قائد الثورة الاسلامية، وقال ان أميركا هي بذاتها تعاني من شحة في المواد والمعدات الطببية ولو توفرت لديهم فمن الافضل ان يساعدوا مواطنينهم، كما ان اميركا هي في دائرة الاتهام بنشر الفايروس، فأي انسان عاقل يقبل المساعدة منها؟