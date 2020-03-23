نشر النجم الصيني جاكي شان رسالة تصويرية في مواجهة فايروس كورونا داعيا فيها كلا من الصين وإيران للصمود أمام الفايروس.

وجه النجم الصيني جاكي شان رسالة مصورة في مواجهة فايروس كورونا داعيا فيها كلا من الصين وإيران للصمود أمام الفايروس.

ويوجه شان في الفيديو خطابه إلى الصين وإيران بالقول: "إبقي قوية أيتها الصين.. إبقي قوية يا إيران."

وبعد تفشي الكورونا في الصين عمدت إيران إلى مد يد العون إلى الصين من خلال إرسال المساعدات والتنسيق الطبي والصحي في مجابهة الجائحة، وحالا حيث تتخطى الصين المرض شيئا فشيئا باتت الصين تمد يد العون إلى إيران وبشتى السبل.

وكان المخرج الإيراني الشهير مجيد مجيدي قد أبرز تعاطفه مع الشعب الصيني بعد إنتشار فيروس "كورونا" القاتل وذلك في رسالة وجهها إلى إذاعة الراديو والتلفزيون المركزي الصيني.

كما وقام المخرج والممثل الصيني الشهير زو جينغ وكخطوة رمزية بتقديم مساعدات بمبلغ مليوني دولار إلى إيران لمساعدتها في مواجهة وباء الكورونا.