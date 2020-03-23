الرسالة التي وجهها فنانون إيرانيون إلى أهل الفن في العالم فيما يتعلق بإنتشار وباء كورونا تحظى بإنعكاسات دولية واسعة.

حظيت الرسالة التي وجهها فنانون إيرانيون إلى أهل الفن في العالم فيما يتعلق بإنتشار وباء كورونا إنعكاسات دولية واسعة.

حيث كان عدد من مشاهير إيران قد وجهوا بياناً وقع عليه قرابة 270 وجهاً فنياً معروفاً إلى فناني العالم جاء في خلاصته سؤال و إستفسار عن الموقف الإنساني لأصحاب الثقافة الإنسانية حول إنتشار فيروس كورونا في العالم وإيران والعقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل هذه الاوضاع الصحية الصعبة التي تعانيها.

ليلقى البيان صدى وإهتمام دولي بعد ترجمته إلى الإنكليزية والفرنسية والإيطالية والصينية واليابانية أيضاً حيث جاء على نشرة قناة ال بي بي سي ثما قامت ثلاث صحف إيطالية رئيسية (كوريرا ديلاسيرا ، موندو وهافينغتون) بنشره على صفحاتها الأولى.

كما قامت "التلغراف " في مصر و"سبوتنيك" في روسيا بنشر هذه الرسالة من الفنانين الإيرانيين إلى الفنانين في جميع أنحاء العالم.

هذا و نشرت ثلاث وكالات أنباء أخرى "كونتري" و "تايم" و "نيبلر" في تركيا الرسالة على موقعها الإلكتروني.