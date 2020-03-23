و نقلا عن الموقع الإخباري للحرس، بأنه إثر الأمطار الغزيرة الأخيرة في البلاد ووقوع السيول في أجزاء من محافظات كرمان وهرمزكان وسيستان وبلوجستان، أوعز اللواء حسين سلامي القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الى قادة قوات الحرس في كرمان وهرمزكان وسيستان وبلوجستان وكذلك قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) للإعمار، بأن يرسلوا إمكاناتهم وطاقاتهم الهندسية والإغاثية لمساعدة الأهالي المنكوبين بالسيول.

أعلن ذلك المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد رمضان شريف، حيث أضاف: ان وحدات الإغاثة للحرس والتعبئة ومنذ الساعات الأولى لبروز السيل، وبتوجيه من قادة الحرس في المحافظات، تواجدت في المناطق المنكوبة، وبدأت عمليات الإغاثة وتقديم الخدمات، وهي مشغولة إلى جانب الأجهزة وكوادر الإغاثة بنقل الأهالي المنكوبين بالسيول وتوفير ظروف الإيواء المؤقت لهم.

وأكد العميد شريف ان اجراءات الحرس الثوري في تقدم العون للأهاللي المنكوبين بالسيول ستستمر حتى عودة الأمور الى طبيعتها.