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رقم الخبر: 278599 تاريخ النشر: آذار 23, 2020 الوقت: 18:43 الاقسام: محليات  
شمخاني: حماة السلامة يحملون ارواحهم على الأكف في ظروف الحظر
ويشيد بجهود الكوادر الطبية..

شمخاني: حماة السلامة يحملون ارواحهم على الأكف في ظروف الحظر

اشاد أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني بجهود الكوادر الطبية في مكافحة فيروس كورونا رغم الحظر الأميركي، قائلا "ان حماة السلامة اليوم يحملون ارواحهم على الأكف في ظروف الحظر" .

وقال شمخاني في تغريدة له اليوم الاثنين على تويتر، "في فترة الدفاع المقدس (حرب نظام صدام على ايران 1980 - 1988) ورغم الحظر التسليحي، فإن تضحيات وابداعات الشبان الايرانيين المؤمنين قد هزمت صدام وحماته وابهرت العالم ".

وأضاف، "التاريخ يعيد نفسه، وهذه المرة حماة السلامة وفي ظروف الحظر غير المسبوق يحملون ارواحهم على الأكف. سنبهر العالم مرة اخرى. سنهزم كورونا".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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