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رقم الخبر: 278595 تاريخ النشر: آذار 23, 2020 الوقت: 18:29 الاقسام: محليات  
ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في ايران الی 1812

ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في ايران الی 1812

اعلن رئيس مركز الاعلام والعلاقات العامة في وزارة الصحة "كيانوش جهان بور" ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية اليوم الاثنين 23 الفا و49 شخصا والمتوفين الف و 812 شخصا والمتعافين ثمانية الاف و 376 شخصا.

واضاف جهان بور اليوم الاثنين انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل1411 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 23 الفا و 49 حالة لغاية الان.

تابع قائلا ان عدد المتعافين بلغ 8 الاف و376  شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 127 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 1812 شخصا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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