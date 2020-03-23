اعلن رئيس مركز الاعلام والعلاقات العامة في وزارة الصحة "كيانوش جهان بور" ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية اليوم الاثنين 23 الفا و49 شخصا والمتوفين الف و 812 شخصا والمتعافين ثمانية الاف و 376 شخصا.

واضاف جهان بور اليوم الاثنين انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل1411 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 23 الفا و 49 حالة لغاية الان.

تابع قائلا ان عدد المتعافين بلغ 8 الاف و376 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 127 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 1812 شخصا.