  • الإثنين ٢٨ رجب ١٤٤١
  • الإثنين , مارس 23, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278594 تاريخ النشر: آذار 23, 2020 الوقت: 18:27 الاقسام: محليات  
روسيا تنتقد استمرار الحظر الامريكي على ايران وفنزويلا

روسيا تنتقد استمرار الحظر الامريكي على ايران وفنزويلا

انتقد مندوب روسيا لدى منظمات الامم المتحدة في فيينا استمرار الحظر الامريكي ضد ايران وفنزويلا في الظروف التي يشهد فيها العالم تفشي وباء كورونا متسائلا ما هو السبب وراء استمرار امريكا الحظر علی ايران وفنزويلا؟

وكتب ميخائيل اوليانوف اليوم الاثنين في تغريدة له في موقع توييتر ان تفشي وباء كورونا الشامل في العالم يتطلب التضامن العالمي.

واضاف متسائلا لماذا تستمر امريكا فرض الحظر علی ايران و فنزويلا؟ لماذا قدمت روسيا والصين وكوبا مساعدات لايطاليا في هذه الظروف الصعبة واين الاتحاد الاوروبي وأمريكا؟

وكتب بسخرية  يبدو ان هناك خطأ حدث في العالم المعاصر.

يذكر ان روسيا انتقدت مرارا خلال الاسابيع الاخيرة استمرار امريكا الحظر ضد ايران .


 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0609 sec