انتقد مندوب روسيا لدى منظمات الامم المتحدة في فيينا استمرار الحظر الامريكي ضد ايران وفنزويلا في الظروف التي يشهد فيها العالم تفشي وباء كورونا متسائلا ما هو السبب وراء استمرار امريكا الحظر علی ايران وفنزويلا؟

وكتب ميخائيل اوليانوف اليوم الاثنين في تغريدة له في موقع توييتر ان تفشي وباء كورونا الشامل في العالم يتطلب التضامن العالمي.

واضاف متسائلا لماذا تستمر امريكا فرض الحظر علی ايران و فنزويلا؟ لماذا قدمت روسيا والصين وكوبا مساعدات لايطاليا في هذه الظروف الصعبة واين الاتحاد الاوروبي وأمريكا؟

وكتب بسخرية يبدو ان هناك خطأ حدث في العالم المعاصر.

يذكر ان روسيا انتقدت مرارا خلال الاسابيع الاخيرة استمرار امريكا الحظر ضد ايران .



