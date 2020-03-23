هنأ سلطان عمان" هيثم بن طارق" الرئيس الايراني حسن روحاني بمناسبة عيد النوروز وبدء العام الايراني الجديد (بدا من 20 مارس 2020) .

و بعث السلطان "هيثم بن طارق" برقية تهنئة إلى الرئيس الايراني حسن روحاني مهنئا فیها ايران حكومة وشعبا بمناسبة عيد النوروز وبدء العام الهجري الشمسي الجديد 1399.

و عبر السلطان في البرقية عن خالص تهانيه وصادق تمنياته للرئيس روحاني و تمنى له بموفور الصحة والسعادة وللحكومة والشعب الإيراني التـقـدم والازدهـار.