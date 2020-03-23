  • الإثنين ٢٨ رجب ١٤٤١
  • الإثنين , مارس 23, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278593 تاريخ النشر: آذار 23, 2020 الوقت: 18:25 الاقسام: محليات  
سلطان عمان يهنئ الرئيس روحاني بمناسبة عيد النوروز

سلطان عمان يهنئ الرئيس روحاني بمناسبة عيد النوروز

هنأ سلطان عمان" هيثم بن طارق" الرئيس الايراني حسن روحاني بمناسبة عيد النوروز وبدء العام الايراني الجديد (بدا من 20 مارس 2020) .

و بعث السلطان "هيثم بن طارق" برقية تهنئة إلى الرئيس الايراني حسن روحاني مهنئا فیها ايران حكومة وشعبا بمناسبة عيد النوروز وبدء العام الهجري الشمسي الجديد 1399.

و عبر السلطان في البرقية عن خالص تهانيه وصادق تمنياته للرئيس روحاني و تمنى له بموفور الصحة والسعادة وللحكومة والشعب الإيراني التـقـدم والازدهـار.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0594 sec