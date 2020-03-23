افادت وكالة الانباء الصينية الرسمية شينهوا بان العلاقات الثنائية بين الصين وايران شهدت تطورا ملحوظا في مجال احتواء فيروس كورونا.

واعلنت شينهوا اليوم الاثنين بان المسؤولين الايرانيين و الصنيين علي مختلف الاصعدة اجروا الي جانب مختلف الموسسات الحكومية خلال هذه الفترة المزيد من المشاورات من اجل التعاون المشترك للحد من تفشي فيروس كورونا و مساعدة بعضهما البعض في هذه الظروف الصعبة.

واضاف التقرير بان عدد من رجال الاعمال والمواطنين والطلاب في البلدين قاموا بارسال رسائل تعاطف لاحدهما الاخر دعوا فيها الى مكافحة فيروس كورونا.

وقال لیو ای بینغ من مسؤولي مؤسسة خيرية في شانغهاي انه تم احتواء فيروس كورونا في الصين لكن علينا الا نترك ايران وحيدة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها حاليا.

واكد انه يتم حاليا جمع مساعدات صحية في اطار تضامن لا مثيل له بين الشعبين الصيني والايراني لمساعدة بعضهما الاخر في مكافحة فيروس كورونا.

واشاد بالتنسيق الجيد للسفارة الايرانية في بكين والقنصليات العامة الايرانية في مدينتي غوانغجو وشانغهاي مع الاطراف الصينية في تلقي وارسال المساعدات الانسانية الی ایران.