أعلن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى باريس، ان الشحنة الثانية من مساعدات أطباء بلا حدود توجهت اليوم إلى طهران.

ان بهرام قاسمي السفير الإيراني في فرنسا كتب في تغريدة له على تويتر: فضلا عن الأدوية والمعدات التي يحتاجها الأطباء والممرضون، فإن جزءا مهماً من هذه الشحنة يضم معدات مستشفى ميداني والتي سيتم نصبها بالتنسيق مع وزارة الصحة وستكون جاهزة لتقديم الخدمات للمرضى.

الجدير بالذكر، ان الشحنة الأولى من "أطباء بلا حدود" وصلت طهران يوم الأحد.