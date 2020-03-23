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رقم الخبر: 278591 تاريخ النشر: آذار 23, 2020 الوقت: 12:27 الاقسام: محليات  
الشحنة الثانية من مساعدات أطباء بلا حدود تتوجه إلى إيران

الشحنة الثانية من مساعدات أطباء بلا حدود تتوجه إلى إيران

أعلن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى باريس، ان الشحنة الثانية من مساعدات أطباء بلا حدود توجهت اليوم إلى طهران.

ان بهرام قاسمي السفير الإيراني في فرنسا كتب في تغريدة له على تويتر: فضلا عن الأدوية والمعدات التي يحتاجها الأطباء والممرضون، فإن جزءا مهماً من هذه الشحنة يضم معدات مستشفى ميداني والتي سيتم نصبها بالتنسيق مع وزارة الصحة وستكون جاهزة لتقديم الخدمات للمرضى.

الجدير بالذكر، ان الشحنة الأولى من "أطباء بلا حدود" وصلت طهران يوم الأحد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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