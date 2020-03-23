ان مساعد الشؤون التنسيقية في الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري أعلن خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الاثنين ان رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة الإيرانية أوعز للقوات البرية بالاستعداد لاجراء مناورات بيولوجية.

وأضاف انه في اليومين الماضيين، أصدر هيئة الأركان العامة ايعازاً آخر سيتم اليوم إبلاغه لقائد القوات البرية في الجيش نظراً إلى القدرات والامكانيات التي تتمتع بها هذه القوة، ويتضمن الايعاز استخدام القوات البرية لتحديد موقع مناسب في العاصمة طهران وإعداد مبنى مستشفى بقدرة 2000 سرير في غضون 48 ساعة. وسيتم إبلاغ هذا الأمر إلى القوات البرية في الجيش بحضور الصحفيين ووسائل الإعلام.