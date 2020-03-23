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رقم الخبر: 278588 تاريخ النشر: آذار 23, 2020 الوقت: 12:07 الاقسام: محليات  
ايران.. رئيس هيئة الأركان العامة يوعز بالاستعداد لإجراء مناورات بيولوجية

ايران.. رئيس هيئة الأركان العامة يوعز بالاستعداد لإجراء مناورات بيولوجية

أعلن مساعد الشؤون التنسيقية في الجيش الإيراني ان رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة الإيرانية أوعز للقوات البرية بالاستعداد لاجراء مناورات بيولوجية.

ان مساعد الشؤون التنسيقية في الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري أعلن خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الاثنين ان رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة الإيرانية أوعز للقوات البرية بالاستعداد لاجراء مناورات بيولوجية.

وأضاف انه في اليومين الماضيين، أصدر هيئة الأركان العامة ايعازاً آخر سيتم اليوم إبلاغه لقائد القوات البرية في الجيش نظراً إلى القدرات والامكانيات التي تتمتع بها هذه القوة، ويتضمن الايعاز استخدام القوات البرية لتحديد موقع مناسب في العاصمة طهران وإعداد مبنى مستشفى بقدرة 2000 سرير في غضون 48 ساعة. وسيتم إبلاغ هذا الأمر إلى القوات البرية في الجيش بحضور الصحفيين ووسائل الإعلام.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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