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رقم الخبر: 278583 تاريخ النشر: آذار 23, 2020 الوقت: 11:38 الاقسام: اقتصاد  
وزير الاقتصاد والمالية الايراني: تنمية الصادرات تسهم في تحقيق النهضة الانتاجية

وزير الاقتصاد والمالية الايراني: تنمية الصادرات تسهم في تحقيق النهضة الانتاجية

اكد وزير الاقتصاد والمالية الايراني "فرهاد دج بسند" ان تحقيق النهضة الانتاجية يتطلب تنمية الصادرات داعيا الی ارتقاء مستوي تكنولوجيا الانتاج لتمهید ارضية زيادة حجم الصادرات وتحسين جودتها.

واكد دج بسند اليوم الاثنين في مقابلة صحفية على ضرورة تنويع سوق الطلب لدعم الانتاج وقال ان تحقيق النهضة الانتاجية يتطلب  الاهتمام بتنمية السوق المحلية الى جانب زيادة حجم الصادرات الی الخارج.

ودعا الی التركيز على الانتاج لتسهيل مسار الاستثمار وتحقيق شعار "النهضة الانتاجية"  اكثر فاكثر.

يذكر ان سماحةلقائد الثورة الاسلامية اطلق على هذا العام اسم عام النهضة الانتاجية مؤكدا دور الانتاج في انعاش الاقتصاد الوطني للبلاد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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