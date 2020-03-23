اكد وزير الاقتصاد والمالية الايراني "فرهاد دج بسند" ان تحقيق النهضة الانتاجية يتطلب تنمية الصادرات داعيا الی ارتقاء مستوي تكنولوجيا الانتاج لتمهید ارضية زيادة حجم الصادرات وتحسين جودتها.

واكد دج بسند اليوم الاثنين في مقابلة صحفية على ضرورة تنويع سوق الطلب لدعم الانتاج وقال ان تحقيق النهضة الانتاجية يتطلب الاهتمام بتنمية السوق المحلية الى جانب زيادة حجم الصادرات الی الخارج.

ودعا الی التركيز على الانتاج لتسهيل مسار الاستثمار وتحقيق شعار "النهضة الانتاجية" اكثر فاكثر.

يذكر ان سماحةلقائد الثورة الاسلامية اطلق على هذا العام اسم عام النهضة الانتاجية مؤكدا دور الانتاج في انعاش الاقتصاد الوطني للبلاد.