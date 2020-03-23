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رقم الخبر: 278581 تاريخ النشر: آذار 23, 2020 الوقت: 11:13 الاقسام: محليات  
مصرع وإصابة 16 شخصا جراء السيول في ايران

مصرع وإصابة 16 شخصا جراء السيول في ايران

أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ الايرانية مجتبى خالدي عن مصرع 7 اشخاص وإصابة 9 آخرين جراء سيول اجتاحت عدة مدن ايرانية.

وقال خالدي: "وقعت سيول اثر هطول أمطار غزيرة في 7 محافظات ايرانية وهي هرمزغان، بوشهر، فارس، سيستان وبلشستان، قم، جيلان و كرمان ".

وأضاف: أسفرت هذه السيول عن مصرع 7 أشخاص و إصابة 9 آخرين 4 منهم اصاباتهم طفيفة .

وأشار المتحدث باسم منظمة الطوارئ الايرانية في تصريحه لوكالة فارس، الى فقدان مواطنين اثنين كذلك في مدينة رودان.


 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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