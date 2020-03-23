أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ الايرانية مجتبى خالدي عن مصرع 7 اشخاص وإصابة 9 آخرين جراء سيول اجتاحت عدة مدن ايرانية.

وقال خالدي: "وقعت سيول اثر هطول أمطار غزيرة في 7 محافظات ايرانية وهي هرمزغان، بوشهر، فارس، سيستان وبلشستان، قم، جيلان و كرمان ".

وأضاف: أسفرت هذه السيول عن مصرع 7 أشخاص و إصابة 9 آخرين 4 منهم اصاباتهم طفيفة .

وأشار المتحدث باسم منظمة الطوارئ الايرانية في تصريحه لوكالة فارس، الى فقدان مواطنين اثنين كذلك في مدينة رودان.



