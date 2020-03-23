بعث اللواء باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ، ببرقية إلى نظيره الصيني الفريق لي زوا تشينغ، أعرب فيها عن تقديره للمساعدات الصحية الصينية، ومؤكدا ان مكافحة فايروس كورونا تتطلب تضامنا وعزما عالميا.

ان اللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، بعث ببرقية الى الفريق لي زوا تشينغ رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لجيش جمهورية الشعب الصينية، أكد فيها ان مكافحة فايروس كورونا تتطلب تضامنا وعزما عالميا، معربا عن تقديره للصين لتقديم المساعدات إلى إيران.

وجاء في برقية اللواء باقري، أن انتشار فايروس كورونا (covid-19) عرّض البشرية أمام اختبار كبير لتقييم مستوى وحجم إلتزام الشعوب والحكومات بالمبادئ الأخلاقية والاهتمام بالحالة الإنسانية واستعراض حضارتهم وثقافتهم.

وأضاف اللواء باقري في برقيته، في هذه الظروف فإن حالات تجسيد الصين للإنسانية ورغم أنها نفسها كانت تعاني من إنتشار هذا المرض الخطير ومكافحته، أثار استحسان الجميع.

واختتم اللواء باقري بالقول: بالنيابة عن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية اعرب عن التقدير للنوايا الحسنة والخيرة والمساعدات الصحية والطبية الشعبية والحكومية وكذلك من القوات المسلحة لجمهورية الشعب الصينية، لإحتواء فايروس كورونا ومكافحته، معربا عن أمله بأن تؤدي مكافحة هذا المرض التي تتطلب تضامنا وعزما عالميا وجهودا وشعورا بالمسؤولية وتعاونا على الصعيد الدولي، إلى النجاح التام.