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رقم الخبر: 278579 تاريخ النشر: آذار 23, 2020 الوقت: 11:10 الاقسام: محليات  
الدفاعات الجوية للجيش الإيراني تحذر طائرة اف18 وتجبرها على الابتعاد

الدفاعات الجوية للجيش الإيراني تحذر طائرة اف18 وتجبرها على الابتعاد

قامت الدفاعات الجوية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإرسال تحذير إلى طائرة اف18 حاولت الاقتراب من الأجواء الإيرانية وأجبرتها على الإبتعاد.

ان هذا التحذير الجوي حدث أول أمس 20 آذار/مارس 2020، حيث أرسلت الدفاعات الجوية في جنوب إيران (في منطقة الخليج الفارسي)، تحذيرات في عدة مراحل لمقاتلة من طراز اف18 (لم تعلن هويتها)، وبالتالي ابتعدت هذه المقاتلة عن الأجواء الإيرانية.

وقد بادرت هذه المقاتلة بمجرد تهديد الدفاع الجوي بإطلاق صاروخ مضاد في حال عدم الإستجابة، إلى تغيير مسارها.

وقد بثت الإذاعة والتلفزيون الإيرانية مقطعا مصورا عن التحذير للمقاتلة اف18 التي كانت تقترب من الأجواء الإيرانية عر مسار المياه الإقليمية جنوب البلاد.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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