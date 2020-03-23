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|رقم الخبر: 278574
|تاريخ النشر: آذار 23, 2020
|الوقت: 10:51
|الاقسام: دوليات
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ترامب: في نهاية فترة 15 يوما سنقرر أي طريق نريد أن نذهب به
شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أنه "لا يمكننا أن نترك العلاج ليكون أسوأ من المشكلة نفسها"، مشيرا الى أنه "في نهاية فترة 15 يوما، سنقوم بإتخاذ قرار بشأن الطريق الذي نريد أن نذهب به" حسبما افاد موقع النشرة.
وكان ترامب أعلن أنّه "مستاء قليلاً" من موقف الصين حيال انتشار فيروس كورونا المستجدّ، متّهماً بكين مجددا بعدم مشاركة معلومات مهمة حول الوباء. وشدّد ترامب على أنّ "السلطات الصينيّة كان ينبغي أن تُعلمنا"، مُكرّراً عبارة "الفيروس الصيني"، مؤكدا أنّ علاقته جيّدة للغاية مع نظيره الصيني شي جينبينغ.
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