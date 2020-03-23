ترامب: في نهاية فترة 15 يوما سنقرر أي طريق نريد أن نذهب به شدد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أنه "لا يمكننا أن نترك العلاج ليكون أسوأ من المشكلة نفسها"، مشيرا الى أنه "في نهاية فترة 15 يوما، سنقوم بإتخاذ قرار بشأن الطريق الذي نريد أن نذهب به" حسبما افاد موقع النشرة.