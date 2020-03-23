شهدت مدينة خنج في محافظة فارس بجنوب غرب ايران يوم أمس الاحد ظاهرة طبيعية نادرا ما تقع في منطقة الشرق الأوسط بظهور غيوم خضراء في سماء المدينة ما اثار الرعب والهلع في نفوس الأهالي.

ويقول محمد علي زادة الخبير في الأنواء الجوية ان ظاهرة الغيوم الخضراء تقع نتيجة انكسار الضوء، وأن ألوان الغيوم طالما تتغير في السماء، وطالما شاهد الاهالي الغيوم الحمراء في السماء.

وتظهر الغيوم الخضراء غالبا في سماء الولايات المتحدة الأميركية، ولكنها نادرا ما تظهر في سماء المنطقة ما أرعب الأهالي، خاصة وأن ظهورها تزامن مع تفشي فايروس كورونا.