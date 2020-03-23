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رقم الخبر: 278569 تاريخ النشر: آذار 23, 2020 الوقت: 10:14 الاقسام: منوعات  
ظاهرة طبيعية فريدة في محافظة فارس الايرانية

ظاهرة طبيعية فريدة في محافظة فارس الايرانية

شهدت مدينة خنج في محافظة فارس بجنوب غرب ايران يوم أمس الاحد ظاهرة طبيعية نادرا ما تقع في منطقة الشرق الأوسط بظهور غيوم خضراء في سماء المدينة ما اثار الرعب والهلع في نفوس الأهالي.

ويقول محمد علي زادة الخبير في الأنواء الجوية ان ظاهرة الغيوم الخضراء تقع نتيجة انكسار الضوء، وأن ألوان الغيوم طالما تتغير في السماء، وطالما شاهد الاهالي الغيوم الحمراء في السماء.

وتظهر الغيوم الخضراء غالبا في سماء الولايات المتحدة الأميركية، ولكنها نادرا ما تظهر في سماء المنطقة ما أرعب الأهالي، خاصة وأن ظهورها تزامن مع تفشي فايروس كورونا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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