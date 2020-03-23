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رقم الخبر: 278568
تاريخ النشر: آذار 23, 2020
الوقت: 10:12
الاقسام: الوسائط المتعددة
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الکلمات المفتاحية
ترامب
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العالم
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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