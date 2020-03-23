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رقم الخبر: 278567 تاريخ النشر: آذار 23, 2020 الوقت: 10:10 الاقسام: دوليات  
سلطات استراليا تبدأ اجراءات لإغلاق البلاد مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

سلطات استراليا تبدأ اجراءات لإغلاق البلاد مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

بدأت السلطات الاسترالية بإغلاق الحانات والأندية وصالات التدريب الرياضية ودور العبادة، بعد حدوث قفزة في ​حالات​ الإصابة ب​فيروس كورونا​ إثر استخفاف الآلاف بإرشادات التباعد الاجتماعي وتدفقوا على الشواطئ والحانات و​المطاعم​.

وبعد وتيرة بطيئة في بادئ الأمر تجاوزت الآن حالات الإصابة بكورونا 1100 حالة مع تسجيل ولايتي فيكتوريا و​نيو ساوث ويلز​ بجنوب شرق البلاد أعلى عدد من الإصابات حسبما افاد موقع النشرة.

من جهته، شدد رئيس الوزراء الاسترالي ​سكوت موريسون​ على انه "لن يكون هناك ذهاب إلى الحانة بعد العمل ولن يكون هناك ذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في الصباح ولا جلوس لتناول الغداء في مقهى".

ووصف موريسون تلك التحديات الصحية والاقتصادية الضخمة بأنها "أصعب سنة في حياتنا". ونبه الاستراليين إلى ضرورة الاستعداد لإغلاق قد يستمر ستة أشهر.


 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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