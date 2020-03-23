  • الإثنين ٢٨ رجب ١٤٤١
  • الإثنين , مارس 23, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278565 تاريخ النشر: آذار 23, 2020 الوقت: 09:50 الاقسام: محليات  
تقييم الحالة الصحية لاكثر من 35 مليون شخص تجاه فيروس كورونا في ايران

تقييم الحالة الصحية لاكثر من 35 مليون شخص تجاه فيروس كورونا في ايران

اعلن مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني علي رضا رئيسي انه تم تقييم الحالة الصحية لاكثر من 35 مليون شخص في البلاد تجاه فيروس كورونا.

وقال رئيسي في تصريح له الاحد، انه تم في غضون 7 ايام تقييم الحالة الصحية لـ 35 مليونا و 700 الف شخص في البلاد تجاه فيروس كورونا، من ضمنهم 7 ملايين عبر الموقع الالكتروني و 28 مليونا عن طريق الاتصال الهاتفي.

واوضح بان المراقبين الصحيين اتصلوا هاتفيا باكثر من 570 الف شخص لتقديم المشورة اللازمة لهم وتمت توصية 55 الفا منهم للبقاء في المنازل.

يذكر ان احدث احصائية حول فيروس كورونا في البلاد تشير الى اصابة 21 الفا و 638 شخصا توفي منهم الف و 685 فيما تعافى 7 الاف و 913 اخرون.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2840 sec