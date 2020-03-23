اعلن مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني علي رضا رئيسي انه تم تقييم الحالة الصحية لاكثر من 35 مليون شخص في البلاد تجاه فيروس كورونا.

وقال رئيسي في تصريح له الاحد، انه تم في غضون 7 ايام تقييم الحالة الصحية لـ 35 مليونا و 700 الف شخص في البلاد تجاه فيروس كورونا، من ضمنهم 7 ملايين عبر الموقع الالكتروني و 28 مليونا عن طريق الاتصال الهاتفي.

واوضح بان المراقبين الصحيين اتصلوا هاتفيا باكثر من 570 الف شخص لتقديم المشورة اللازمة لهم وتمت توصية 55 الفا منهم للبقاء في المنازل.

يذكر ان احدث احصائية حول فيروس كورونا في البلاد تشير الى اصابة 21 الفا و 638 شخصا توفي منهم الف و 685 فيما تعافى 7 الاف و 913 اخرون.