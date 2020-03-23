أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى ​أفغانستان​ ​زلماي خليل زاد​ انه "عُقدت امس الاحد عبر تقنية الفيديو أول جلسة مباحثات بين الحكومة الأفغانية و​طالبان​ بشأن تبادل الأسرى والسجناء"، مؤكدا ان "الولايات المتحدة وقطر عملتا على تسهيل إجراء مباحثات تقنية بين الحكومة الأفغانية وطالبان حول إطلاق السجناء".

وينص الاتفاق الذي أبرمته واشنطن مع طالبان على تبادل الأسرى والسجناء، لكن هذا البند لم يطبّق إلى حد الآن حسبما افاد موقع النشرة.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني يعترض على أحد البنود الرئيسية في الاتفاق بين الأميركيين وطالبان وهو الافراج عن نحو خمسة آلاف سجين من حركة طالبان مقابل ألف عنصر تقريبا من القوات الأفغانية.