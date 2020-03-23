أعلنت السلطات الصحية ​الصين​ية أنّها لم تسجّل أي إصابة محلّية ب​فيروس كورونا​ المستجدّ، إلا أنه تم تسجيل 39 حالة "مستوردة"، ومن بين هذه ال​حالات​ ​الجديدة​ توجد عشر حالات في ​شنغهاي​ وعشر حالات أخرى في بكين.

وبحسب الأرقام الرسمية، سُجّلت أيضاً تسع وفيّات جرّاء الفيروس، جميعها في مدينة ​ووهان​ بؤرة كورونا.

وتحاول الصين التي ظهر فيها الفيروس في كانون الأول، بشكل رئيسي تفادي عودة وباء كوفيد-19 إلى أراضيها عبر الخارج. ويُفرض على كلّ وافد إلى الصين من أيّ بلد، حجراً صحياً لمدة 14 يوماً حسبما افاد موقع النشرة.

وباشرت الصين المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا المستجد، فيما يتسابق علماء العالم على العثور على طريقة للتغلب على الفيروس القاتل.