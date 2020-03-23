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|رقم الخبر: 278563
|تاريخ النشر: آذار 23, 2020
|الوقت: 09:47
|الاقسام: دوليات
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السلطات الصينية تعلن عن تسجيل 39 اصابة "مستوردة" بكورونا المستجد
أعلنت السلطات الصحية الصينية أنّها لم تسجّل أي إصابة محلّية بفيروس كورونا المستجدّ، إلا أنه تم تسجيل 39 حالة "مستوردة"، ومن بين هذه الحالات الجديدة توجد عشر حالات في شنغهاي وعشر حالات أخرى في بكين.
وبحسب الأرقام الرسمية، سُجّلت أيضاً تسع وفيّات جرّاء الفيروس، جميعها في مدينة ووهان بؤرة كورونا.
وتحاول الصين التي ظهر فيها الفيروس في كانون الأول، بشكل رئيسي تفادي عودة وباء كوفيد-19 إلى أراضيها عبر الخارج. ويُفرض على كلّ وافد إلى الصين من أيّ بلد، حجراً صحياً لمدة 14 يوماً حسبما افاد موقع النشرة.
وباشرت الصين المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا المستجد، فيما يتسابق علماء العالم على العثور على طريقة للتغلب على الفيروس القاتل.
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