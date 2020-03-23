157 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية قال مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط، اليوم الأحد إن قوى العدوان نفذت 157 خرقا في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 9 اعتداءات على رقابة كيلو16 والمنظر والخامري.