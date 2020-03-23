  • الإثنين ٢٨ رجب ١٤٤١
  • الإثنين , مارس 23, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278562 تاريخ النشر: آذار 23, 2020 الوقت: 09:43 الاقسام: عربيات  
157 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

157 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

قال مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط، اليوم الأحد إن قوى العدوان نفذت 157 خرقا في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 9 اعتداءات على رقابة كيلو16 والمنظر والخامري.

وأضاف المصدر أن من بين خروق الحديدة تحليق 7 طائرات تجسسية في أجواء منطقة الجبلية ومدينة الشعب والمنظر.

وتابع المصدر أن من بينها 43 خرقًا لقوى العدوان بقصف مدفعي وصاروخي بـ183 قذيفة وصاروخ و91 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0584 sec