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|رقم الخبر: 278562
|تاريخ النشر: آذار 23, 2020
|الوقت: 09:43
|الاقسام: عربيات
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157 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية
قال مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط، اليوم الأحد إن قوى العدوان نفذت 157 خرقا في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 9 اعتداءات على رقابة كيلو16 والمنظر والخامري.
وأضاف المصدر أن من بين خروق الحديدة تحليق 7 طائرات تجسسية في أجواء منطقة الجبلية ومدينة الشعب والمنظر.
وتابع المصدر أن من بينها 43 خرقًا لقوى العدوان بقصف مدفعي وصاروخي بـ183 قذيفة وصاروخ و91 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.
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