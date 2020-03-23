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رقم الخبر: 278561 تاريخ النشر: آذار 23, 2020 الوقت: 09:35 الاقسام: عربيات  
هنية يطالب السعودية بالإفراج عن عشرات المعتقلين الفلسطينيين في سجونها

هنية يطالب السعودية بالإفراج عن عشرات المعتقلين الفلسطينيين في سجونها

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية نداء عاجلا إلى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز باتخاذ قرار بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية.

وقال رئيس الحركة: في ظل وباء كورونا الذي يجتاح العالم، وخشية على حياة الإخوة الأكارم، وانطلاقا من كل الأبعاد الإنسانية والدينية للمملكة العربية السعودية في التعامل مع قضية فلسطين وأبنائها الذين عاشوا سنوات طويلة على أرض المملكة يقومون بكامل واجباتهم والتزاماتهم العروبية والإسلامية تجاه الشعب السعودي الشقيق فإن إطلاق سراح الفلسطينيين يصبح ضرورة إنسانية وقومية، وكلنا ثقة أن جلالة الملك لن يتردد في القيام بها.

وأضاف هنية: في ذكرى الإسراء والمعراج التي ثبت فيها المولى عز وجل هذا الرباط المقدس بين أرض الحرمين وأرض فلسطين فإننا ندعو خادم الحرمين إلى اتخاذ قرار طال انتظاره بإخلاء سبيل أبناء شعبنا من السجون التي ما جُعلت لأمثالهم من الرجال الذين خدموا قضيتهم وشعبهم، وبما يتمشى مع الدور الرئيس للمملكة وشعبها المضياف.

وتعتقل السعودية في سجونها ٦٥ فلسطيني منذ اشهر طويلة بتهمة دعمهم لقطاع غزة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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