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رقم الخبر: 278557 تاريخ النشر: آذار 23, 2020 الوقت: 09:06 الاقسام: محليات  
هزة ارضية بقوة 4 ريختر تضرب محافظة خوزستان

هزة ارضية بقوة 4 ريختر تضرب محافظة خوزستان

ضربت هزة ارضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر مساء امس الاحد ضواحي بلدة غورية التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة 22:01:21 بالتوقيت المحلي (17:31:21 بتوقيت غرينتش).

ووقعت الهزة في عمق 10 كم من سطح الارض وكان مركزها عند التقاء خطي العرض الشمالي 31:96 والطول الشرقي 48:76 درجة.

وكان مركز الهزة على بعد 11 كم من غورية و 14 كم من شوشتر و 32 كم من كتوند بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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