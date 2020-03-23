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رقم الخبر: 278556 تاريخ النشر: آذار 23, 2020 الوقت: 09:03 الاقسام: ثقافة وفن  
50 دولة تشارك في معرض كاريكاتير "سنهزم كورونا" الالكتروني

50 دولة تشارك في معرض كاريكاتير "سنهزم كورونا" الالكتروني

شارك رسامون من 50 دولة في معرض الكاريكاتير الالكتروني الايراني "سنهزم كورونا"، الى جانب المشاركة الايرانية.

وتدور معظم كاريكاتورات الرسامين الاجانب في المعرض حول الادارة الاميركية والرئيس الأميركي دونالد ترامب واحتمال أن يكون لهما دورا في نقل فايروس كورونا وتفشيه في الكثير من بلدان العالم.

واظهر أحد الكاريكاتورات ترامب وهو يسعل وينفث بالفايروس على الكرة الأرضية، بينما يظهر كاريكاتور اخر ترامب وكأن فايروس كورونا يعشعش في رأسه، ويشهر كاريكاتور آخر ترامب وكأنه يمسك بلعبة قاذفة الفقاعات، ولكنه يقذف من خلالها فايروسات كورونا.

كاريكاتورات أخرى تسلط الضوء على تأثير الكورونا على ايطاليا ودورة الالعاب اليابانية، كما تتضامن كاريكاتورات مع الذين يفقدون أحبهم جراء اصابتهم بالفايروس، وكذلك التضامن مع الأطباء والممرضين والممرضات الذين يجازفون بحياتهم من أجل التصدي للفايروس وابعاده أخطاره عن المجتمعات.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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