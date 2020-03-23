  • الإثنين ٢٨ رجب ١٤٤١
  • الإثنين , مارس 23, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278555 تاريخ النشر: آذار 23, 2020 الوقت: 08:55 الاقسام: محليات  
انعقاد ثاني اجتماع للجنة قيادة "النهضة الانتاجية" بمنظمة التخطيط والميزانية الايرانية

انعقاد ثاني اجتماع للجنة قيادة "النهضة الانتاجية" بمنظمة التخطيط والميزانية الايرانية

عقدت لجنة التخطيط والقيادة للنهضة الانتاجية بمنظمة التخطيط والميزانية الايرانية ثاني اجتماع لها لدراسة السبل الكفيلة بتحقيق شعار "النهضة الانتاجية" في العام الجديد (الايراني بدأ في 20 آذار/مارس).

وترأس الاجتماع رئيس منظمة التخطيط والميزانية محمد باقر نوبخت بمشاركة ممثلين من السلطتين القضائية والتشريعية والمؤسسات التنفيذية ومدراء منظمة التخطيط والميزانية.

وتهدف اجتماعات اللجنة للاستفادة من وجهات نظر دوائر المنظمة والتخطيط في محافظات البلاد والاجهزة المعنية لاعداد خطة فاعلة لتحقيق شعار العام الايراني الجديد وهو "النهضة الانتاجية".

وفي كلمته  لمناسبة بدء العام الايراني الجديد (بدا الجمعة 20 اذار/مارس) اطلق قائد الثورة الاسلامية على العام الجديد اسم عام "النهضة الانتاجية" والذي حدد فيه مسار حركة البلاد، داعيا المعنيين للعمل علي ايجاد تغيير ملموس في حياة المواطنين من خلال النهضة الانتاجية.

واكد سماحته بان جهود الجميع لمعالجة المشاكل تثبت امكانية التغلب على العقبات التي تواجهها البلاد في ظل التلاحم ووحدة المنهج امام المشاكل.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0629 sec