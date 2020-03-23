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رقم الخبر: 278554 تاريخ النشر: آذار 23, 2020 الوقت: 08:52 الاقسام: اقتصاد  
ایران تنتقد البنك الدولي لعدم دعوتها للمشاركة في اجتماع حول فيروس كورونا

ایران تنتقد البنك الدولي لعدم دعوتها للمشاركة في اجتماع حول فيروس كورونا

انتقد مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية في البنك الدولي حسين ميرشجاعيان حسيني، عدم توجيه الدعوة لايران للمشاركة في اجتماع بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا حول مكافحة تفشي فيروس كورونا يوم الخميس الماضي.

وكان مساعد مدير البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا فرید بلحاج قد اعلن في تغريدة له على موقع التواصل الاجماعي "تويتر" عن انعقاد اجتماع الدول الاعضاء في MENA (الشرق الاوسط وشمال افريقيا) لمواجهة فيروس كورونا المستجد يوم الخميس وقال انه بامكان الدول ان تعول على دعم البنك الدولي لها في هذا المجال.

ودعا میرشجاعیان حسیني، في رده على تغريدة بلحاج، البنك الدولي الى دعم أكثر حزما وشمولا ودون تمييز للبلدان التي تعاني من تفشي فيروس كورونا.

وأعرب مندوب ايران في البنك الدولي عن أسفه لعدم توجيه الدعوة لايران للمشاركة في الاجتماع المذكور فيما تتطلب مكافحة تفشي الفيروس تعزيز التعاون على الصعيد العالمي.

ورغم ان الكثير من مسؤولي الدول اقروا بالتاثيرات السلبية للحظر الاميركي ضد الشعب الايراني في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الا ان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي باعتبارهما عنصرين مهمين منظمين للنظام المالي الدولي لم تبادرا لتقديم اي دعم لايران في سياق مكافحة الفيروس.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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