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رقم الخبر: 278553 تاريخ النشر: آذار 23, 2020 الوقت: 08:51 الاقسام: اقتصاد  
محافظ المركزي الايراني: توفير الاعتمادات لقطاع الانتاج لتحقيق "النهضة الانتاجية"

محافظ المركزي الايراني: توفير الاعتمادات لقطاع الانتاج لتحقيق "النهضة الانتاجية"

اشار محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي الى مسؤولية البنك في ايجاد الاستقرار الاقتصادي وتوفير الاعتمادات اللازمة لقطاع الانتاج، مؤكدا على توجيه بنوك البلاد في مسار النمو الاقتصادي لتحقيق "النهضة الانتاجية".

وفي تصريح أدلى به خلال الاجتماع الاول ضمن خطط البنك المركزي الايراني لتحقيق شعار "النهضة الانتاجية" في البلاد والذي عقد الاحد بالتزامن مع ذكرى المبعث النبوي (ص) الشريف بمشاركة كبار المدراء في البنك، دعا همتي مدراء البنك المركزي للمزيد من التنسيق مع الوزارات المعنية والمؤسسات الاقتصادية في البلاد ووضع الخطط اللازمة وتنفيذها من أجل تحقيق الشعار الذي أطلقه قائد الثورة الاسلامية على العام الايراني الجديد (بدأ في 20 آذار/مارس).

واشار محافظ البنك المركزي الى مسؤولية البنك تجاه القضايا ذات الصلة لمتابعة وتحقيق شعار العام الجاري.

كما تقرر خلال الاجتماع، تشكيل لجنة بإشراف مساعد الشؤون الاقتصادية في البنك المركزي بهدف دراسة واعداد التفاصيل المتعلقة بالخطط الكفيلة بتحقيق الهدف المتوخى وهو "النهضة الانتاجية".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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