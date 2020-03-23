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رقم الخبر: 278551 تاريخ النشر: آذار 23, 2020 الوقت: 08:38 الاقسام: محليات  
الادميرال سياري: تفشي فيروس كورونا لم يؤثر على قدراتنا الدفاعية

الادميرال سياري: تفشي فيروس كورونا لم يؤثر على قدراتنا الدفاعية

أكد رئيس هيئة الاركان ومساعد الشؤون التنسيقية للجيش الايراني الادميرال حبيب الله سياري ان تفشي فيروس كورونا المستجد لم يؤثر على مهام الجيش في الحفاظ على قدرات البلاد الدفاعية والامنية.

واشار الادميرال سياري في تصريح له الاحد الى النشاطات الواسعة للجيش الايراني في مجال مكافحة تفشي فيروس كورونا وتقديم الخدمات العلاجية للمصابين، وقال، ان المهمة الرئيسية للجيش تتمثل في الدفاع عن البلاد ولكن الى جانب ذلك وضع امكانياته العلاجية في خدمة الشعب من ضمنها مستشفيات "هاجر" و"بعثت" و"كلستان" و"رشت" فضلا عن اقامة مستشفيات ميدانية ومتنقلة عديدة لتقديم الخدمات العلاجية للمصابين بهذا الفيروس.

ووصف الوضع الامني في البلاد بأنه جيد للغاية مؤكدا بان بذل الجهود في الحفاظ على أمن الشعب وصحته ياتي في اطار المهام الموكلة الى الجيش.

واكد الادميرال سياري بان اي اصابة بفيروس كورونا لم تسجل في معسكرات الجيش لحد الآن.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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