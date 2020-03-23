وخلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الطاقة رضا اردكانيان امس الاحد اشار الرئيس روحاني الى محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مؤكدا على ضرورة تنفيذ القرارات التي اتخذتها لجنة التعاون الايرانية - الروسية المشتركة.

وفي جانب آخر أكد الرئيس روحاني، خلال الاتصال الهاتفي، ضرورة تنفيذ مشاريع الارواء والبزل في البلاد لاسيما في المحافظات الغربية، لافتا الى ان هذه المشاريع تتضمن أكثر من 20 ألف هكتار من الاراضي الزراعية.

روحاني يؤكد ضرورة توفير البنك المركزي العملة الاجنبية لشراء المعدات الطبية

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني ضرورة مواصلة دعم البنك المركزي لتوفير العملة الاجنبية لشراء المعدات الطبية والادوية اللازمة لمكافحة تفشي كورونا.

وخلال اتصال هاتفي أجراه مع محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي، الاحد، أكد الرئيس روحاني ضرورة توفير البنك للعملة الاجنبية اللازمة ودعم اصدار تراخيص للمعدات الطبية ذات الصلة للحد من تفشي فيروس كورونا ومعالجة المصابين.

ويوم امس اعلن رئيس مركز الاعلام والعلاقات العامة في وزارة الصحة كيانوش جهانبور ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية الاحد 21 الفا و 638 شخصا والمتوفين الفا و 685 شخصا والمتعافين سبعة الاف و 913 شخصا.