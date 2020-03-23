اطلع وزير خارجية باکستان شاه محمود قریشي نظيره الايراني محمد جواد ظريف على جهود بلاده الدبلوماسية لازالة الحظر الاميركي المفروض على ايران في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأشاد قريشي، خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف الاحد، بقرار لجنة مكافحة تفشي فيروس كورونا في ايران بتقديم الخدمات العلاجية للزوار الباكستانيين القادمين الى ايران.

واعرب وزير خارجية باكستان عن الاسف والحزن لوفاة العديد من الايرانيين بسبب فيروس كورونا، وعبّر عن تضامنه مع الشعب الايراني في هذه الازمة، مشيدا بصمود وشجاعة الحكومة والشعب الايراني في مكافحة هذا الفيروس.

واطلع نظيره الايراني على جهود اسلام آباد الدبلوماسية على المستوى الدولي في مسار الغاء الحظر خاصة المواقف الاخيرة لرئيس وزراء باكستان عمران خان.

واشار الى محادثاته مع نظيره الالماني وقال، ان وزير الخارجية الالماني طمانه بانه سيطرح موضوع الغاء الحظر عن ايران خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين.

واوضح بانه سيتصل بنظرائه في الدول الاعضاء في اتحاد التعاون الاقليمي لجنوب اسيا (سارك) للبحث معهم حول ضرورة الغاء الحظر عن ايران.

من جهته اشاد ظريف بمواقف الحكومة الباكستانية في تضامنها مع ايران في مجال مكافحة تفشي فيروس كورونا وجهودها الرامية لإزالة الحظر الاميركي الاحادي والظالم.