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رقم الخبر: 278544 تاريخ النشر: آذار 22, 2020 الوقت: 15:08 الاقسام: عربيات  
"مستشار الأمير محمد بن نايف" يكشف عن أمر خطير حول كورونا في السعودية

"مستشار الأمير محمد بن نايف" يكشف عن أمر خطير حول كورونا في السعودية

علق حساب "مستشار الأمير محمد بن نايف"، على تكتم السلطات السعودية على الحصيلة الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وكتب حساب "مستشار الأمير محمد بن نايف" في صفحته على موقع تويتر:" عدم الكشف عن الأعداد الحقيقة للمصابين بمرض كورونا في السعودية أمر جيد وخطير في الوقت ذاته، جيدٌ أن المواطن لا يصاب بهلع وبهذا يتم الحفاظ على حالة المعنويات العامة، وخطير أن الموضوع إذا ما خرج عن سيطرة الدولة وانهارت المؤسسة الصحية فإن الدولة ستضع نفسها في مواجهة الشعب مباشرة".

وكان المغرد السعودي المعارض "مجتهد" قد أعلن في وقت سابق، أن عدد الإصابات الحقيقي بفيروس كورونا الجديد في المملكة يعد بالآلاف وربما عشرات الآلاف، وأن السلطات تتكتم على الوضع.

وأعلن"مجتهد" أن عدد الإصابات في منطقة القطيف (شرقي المملكة) وحدها تعى أكثر من 5 آلاف، وفي مكة أكثر من 900، وفي العاصمة الرياض أكثر من ذلك.


 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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