وكتب حساب "مستشار الأمير محمد بن نايف" في صفحته على موقع تويتر:" عدم الكشف عن الأعداد الحقيقة للمصابين بمرض كورونا في السعودية أمر جيد وخطير في الوقت ذاته، جيدٌ أن المواطن لا يصاب بهلع وبهذا يتم الحفاظ على حالة المعنويات العامة، وخطير أن الموضوع إذا ما خرج عن سيطرة الدولة وانهارت المؤسسة الصحية فإن الدولة ستضع نفسها في مواجهة الشعب مباشرة".

وكان المغرد السعودي المعارض "مجتهد" قد أعلن في وقت سابق، أن عدد الإصابات الحقيقي بفيروس كورونا الجديد في المملكة يعد بالآلاف وربما عشرات الآلاف، وأن السلطات تتكتم على الوضع.

وأعلن"مجتهد" أن عدد الإصابات في منطقة القطيف (شرقي المملكة) وحدها تعى أكثر من 5 آلاف، وفي مكة أكثر من 900، وفي العاصمة الرياض أكثر من ذلك.



