  • الأحد ٢٧ رجب ١٤٤١
  • الأحد , مارس 22, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278543 تاريخ النشر: آذار 22, 2020 الوقت: 15:01 الاقسام: محليات  
سیاسي باکستاني: العقوبات الامريكية ضد ايران انتهاكا لقرارات مجلس الامن

سیاسي باکستاني: العقوبات الامريكية ضد ايران انتهاكا لقرارات مجلس الامن

وصف السياسي الباكستاني الرئيس السابق لمجلس الشيوخ "رضا رباني" العقوبات الامريكية ضد ايران بانها جريمة ضد الانسانية واضاف ان هذه العقوبات تعتبر انتهاكا صارخا لقرار مجلس الامن الدولي رقم2231.

واصدر رباني وهو نائب في مجلس الشيوخ الباكستاني اليوم الاحد بيانا اعلن فيه ان استمرار الحظر الامريكي علی ايران في هذه الظروف المتأزمة بسبب انتشار فيروس كورونا يمثل جريمة ضد الانسانية بامتياز.

وتابع قائلا ان هذه العقوبات وضعت عقبات امام ايران في الحصول علي مصادرها المالية في الخارج وعرقلت توفير  ايران حاجاتها من الادوية والاجهزة الطبية كما ترك تاثيرا كبيرا علي المكافحة الميدانية لفيروس كورونا.

ودعا حكومات العالم سيما امريكا الی اخذ هذه الظروف علی محمل الجد والعمل علی الغاء هذه العقوبات علی وجه السرعة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد وصف العقوبات الامريكية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها ظالمة وجدد طلبه في الغاء هذه العقوبات بشكل فوري.


 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0785 sec