وصف السياسي الباكستاني الرئيس السابق لمجلس الشيوخ "رضا رباني" العقوبات الامريكية ضد ايران بانها جريمة ضد الانسانية واضاف ان هذه العقوبات تعتبر انتهاكا صارخا لقرار مجلس الامن الدولي رقم2231.

واصدر رباني وهو نائب في مجلس الشيوخ الباكستاني اليوم الاحد بيانا اعلن فيه ان استمرار الحظر الامريكي علی ايران في هذه الظروف المتأزمة بسبب انتشار فيروس كورونا يمثل جريمة ضد الانسانية بامتياز.

وتابع قائلا ان هذه العقوبات وضعت عقبات امام ايران في الحصول علي مصادرها المالية في الخارج وعرقلت توفير ايران حاجاتها من الادوية والاجهزة الطبية كما ترك تاثيرا كبيرا علي المكافحة الميدانية لفيروس كورونا.

ودعا حكومات العالم سيما امريكا الی اخذ هذه الظروف علی محمل الجد والعمل علی الغاء هذه العقوبات علی وجه السرعة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد وصف العقوبات الامريكية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها ظالمة وجدد طلبه في الغاء هذه العقوبات بشكل فوري.



