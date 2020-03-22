بعث رئيس جمهورية بيلاروسيا "الكسندر لوكاتشنكو" برقية تهنئة الي الرئيس حسن روحاني هنأه فيه بمناسبة العام الايراني الجديد وعيد النوروز في ايران.

وجاء في برقية التهنئة هذه، ان بيلاروسيا وايران بامكانهما أن تعززا التعاون الثنائي من خلال المساعي المشتركة.

واعرب عن امله بان تتمكن كل من ايران وبيلاروسيا من فتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي علي مختلف الاصعدة السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية.

وفي الختام اعرب عن تمنياته بالنجاح والتوفيق للرئيس روحاني والسعادة والتقدم للشعب الايراني.



