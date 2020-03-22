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رقم الخبر: 278542 تاريخ النشر: آذار 22, 2020 الوقت: 14:59 الاقسام: محليات  
رئيس جمهورية بيلاروسيا يهنئ الرئيس روحاني بمناسبة عيد النوروز
في برقية تهنئة الی نظیره الایراني

رئيس جمهورية بيلاروسيا يهنئ الرئيس روحاني بمناسبة عيد النوروز

بعث رئيس جمهورية بيلاروسيا "الكسندر لوكاتشنكو" برقية تهنئة الي الرئيس حسن روحاني هنأه فيه بمناسبة العام الايراني الجديد وعيد النوروز في ايران.

وجاء في برقية التهنئة هذه، ان بيلاروسيا وايران بامكانهما أن تعززا التعاون الثنائي من خلال المساعي المشتركة.

واعرب عن امله بان تتمكن كل من ايران وبيلاروسيا من فتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي علي مختلف الاصعدة السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية.

وفي الختام اعرب عن تمنياته بالنجاح والتوفيق للرئيس روحاني والسعادة والتقدم للشعب الايراني.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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