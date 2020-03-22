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رقم الخبر: 278541 تاريخ النشر: آذار 22, 2020 الوقت: 14:58 الاقسام: عربيات  
وضع وبائي خطر جدا بالعراق وقرارات مهمة عن كورونا

وضع وبائي خطر جدا بالعراق وقرارات مهمة عن كورونا

اصبح الوضع الوبائي خطرا.. ذلك ما أكدته لجنة الصحة والبيئة البرلمانية العراقية مضيفة، ان قرارات مهمة حول وباء كورونا ستصدر اليوم الاحد، من الاجتماع المشترك لخليتي الازمة الحكومية والبرلمانية.

وحسب "السومرية نيوز"، قال عضو اللجنة فالح الزيادي، إن "الوضع الوبائي اصبح خطر جدا، واليوم هناك اجتماع حاسم وقرارات مهمة ستصدر من الاجتماع المشترك اليوم لخليتي الازمة الحكومية والبرلمانية".

وأوضح الزيادي ان "هناك اشكالات كبيرة بقضية احتواء كورونا منها عدم التزام وتعاون المواطن وضبط سلوكه بالالتزام بالتعليمات والارشادات اضافة الى ضعف الامكانيات الصحية لدينا وعدم قدرة المستشفيات والبنى التحتية على احتواء الاعداد الكبيرة من الاصابات بحال تفشي المرض لا سمح الله".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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