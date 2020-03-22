قال قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي في معرض اشارته الي مزاعم المسؤولين الامريكيين بمساعدة ايران، قال ان الامريكيين متهمون بصنع ونشر فيروس كورونا ولذلك لا يمكن الوثوق بهم .

وفي خطابه السنوي الذي ألقاه سماحة قائد الثورة اسلامية صباح اليوم الاحد بمناسبة حلول العام الايراني الجديد الذي تزامن هذا العام مع ذكری المبعث النبوي الشريف، اشار الي الاقتراح الامريكي بشأن تقديم مساعدات طبية لايران بعد انتشار فيروس كورونا ووصف مثل هذا الاقتراح بانه غريب ويثير الاستغراب قائلا انكم تعانون من النقص واذا لديكم امكانيات عليكم ان تستخدموها انفسكم. واضاف قائد الثورة الاسلامية هناك الكثيرون يناصبون العداء لايران إلا ان امريكا هي اخبث عدو لايران اليوم.

وفي جانب اخر من خطابه اشار الى ان البلاد قامت بخطوات جبارة ولديها علماء وباحثون وحقق تطورات علمية وانتاجية كبيرة و وصف القفزة النوعية بالانتاج بانها من ادوات القدرة ودعا الي مساعدة المنتجين المحليين. واضاف قائد الثورة الاسلامية ان البلاد تمتلك امكانيات تؤهلها لمواجهة التحديات علي كافة الاصعدة لذلك يجب الكشف عن هذه الامكانيات والافادة من الجيل الشاب والمؤمن.

واكد اننا اليوم بامكاننا ان نصل بايران الى قمة العلم والسياسة والصناعة في العالم محذرا في نفس الوقت من ان العديد من البلدان تتعاون وتتواطأ مع بعضها اليوم ضد ايران .

ونوه قائد الثورة الاسلامية الى انه وحسب توصيات القران الكريم علينا بالصبر والاستقامة وان نتابع اهدافنا بخطى ثابتة وسيكون النصر حليفنا واضاف : الشعب الايراني يتحلى بهذه الميزة وهي الصبر والصمود ما تجعله قادرا على التغلب على اعدائه .

ولفت اية الله خامنئي الى ان ايران تواجه اليوم وباء انتشر في كل العالم واضاف : نحتاج الى الصبر وعملنا يجب ان يكون جيدا ونعتمد على العقل ، المسؤولون اتخذوا خطوات جيدة والجميع يجب ان يلتزموا بذلك .

وختم القائد خطابه بالقول انه خلال 40 عاما تبين لنا بان للبلاد امكانات تمكنها من الوقوف بوجه التحديات و اوصي شعبنا بالالتزام بقرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا واضاف : ان شاء الله سيتم التغلب قريبا على هذا الوباء في ايران وخارجها

وهنأ سماحته في خطابه السنوي الذي ألقاه صباح اليوم الاحد بمناسبة حلول العام الايراني الجديد وكذلك ذكری المبعث النبوي الشريف (ص) هنأ سماحته الأمة الاسلامية والشعب الايراني بهذه المناسبة