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رقم الخبر: 278529 تاريخ النشر: آذار 22, 2020 الوقت: 11:02 الاقسام: عربيات  
القوى الشيعية في العراق ترشح 3 رؤساء جامعات لرئاسة الوزراء

القوى الشيعية في العراق ترشح 3 رؤساء جامعات لرئاسة الوزراء

رشحت القوى الشيعية في العراق أمس السبت، 3 شخصيات اكاديمية (رؤساء جامعات) بديلة لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.

وأفاد موقع "السومرية نيوز" نقلا عن مصدر وصفته بـ"السياسي" قوله، ان "القوى الشيعية رشحت ثلاث شخصيات أكاديمية بديلة لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي".

واضاف انه "تم ارسال اسماء هذه الشخصيات لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من اجل التوافق على واحد منها"، مشيرا الى انه "في حال فشل الاتفاق سيمضي الزرفي".

وتابع ان "الاسماء المطروحة هي احمد الغبان رئيس الجامعة التكنولوجية ومنير السعدي رئيس جامعة العين (كربلاء) سابقا، ومحسن الظالمي رئيس جامعة الكوفة سابقاً".

يذكر ان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف في الـ17 من اذار الحالي، عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، ولاقى هذا التكليف رفضا من قبل عدد من الكتل السياسية.

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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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