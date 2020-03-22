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رقم الخبر: 278528 تاريخ النشر: آذار 22, 2020 الوقت: 10:56 الاقسام: دوليات  
إيطاليا.. وفاة 793 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إيطاليا.. وفاة 793 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم السبت، عن وفاة 793 شخصا في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4825.

وقالت السلطات إن عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى 53578 مصابا، شفي منهم 6072.

وكانت سلطات إقليم لومبارديا في شمال إيطاليا قد أعلنت عن تسجيلها نحو 546 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لتتجاوز حصيلة ضحايا الوباء في الإقليم ثلاثة آلاف شخص.

وأشار المسؤول إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالوباء في المنطقة التي تضم العاصمة المالية ميلانو ارتفع منذ يوم الجمعة بـ3251 حالة جديدة إلى 25515.

 


 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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