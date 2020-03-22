ان الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم الآسيوي (AFC) أعلن عن أسماء اللاعبين الإيرانيين المنتخبين كأساطير كرة القدم في قارة آسيا على مر التاريخ، وجاءت أسماء اللاعبين على النحو التالي:

جلال حسيني

اللاعب جلال حسيني هو كابتن نادي برسبوليس الإيراني حيث يملك في سجله الكروي على 58 مباراة في دوري أبطال آسيا، وهو أحد أساطير كرة القدم الإيرانية بأكثر من 100 مباراة وطنية للبلاد. شارك لأول مرة في دوري أبطال أسيا مع نادي سايبا في عام 2008 وتقدم إلى الربع النهائي مع الفريق.

كما وصل جلال حسيني إلى النهائي الثامن في المسابقات مع فريقي سيباهان ونفت طهران. ومع ذلك في السنوات الأخيرة شارك في دوري أبطال آسيا كقائد لبرسيبوليس وأظهر أفضل أداء له في المسابقة. وفي عام 2017 ، ساعد عمالقة طهران في الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا لأول مرة. وبعد ذلك بعام، حقق نجاحًا أكبر عندما قاد فريقه إلى ربع النهائي بتسجيله هدف قاتل في الدقيقة الأخيرة على أرضه ضد فريق الجزيرة الاماراتي.

مهدي رحمتي

مهدي رحمتي هو حارس مرمى فريق استقلال سابقاً وحارس مرمى فريق خودرو مشهد حالياً وهو ثاني لاعب أسطوري منتخب في قائمة أساطير دوري أبطال آسيا من قبل الاتحاد الآسيوي. حيث علّق الموقع على رحمتي الذي شارك في 61 مباراة في دوري ابطال آسيا قائلاً: لم يشارك أي لاعب في المباريات المهمة في دوري أبطال آسيا كما فعل رحمتي اللاعب المخضرم الذي بدأ مسيرته الكروية في مرحلة المجموعات عام 2010 مع فريق سباهان.

انضم رحمتي إلى فريق استقلال في منتصف عام 2011، وساعد فريق زرق طهران على الصعود إلى المراحل الاقصائية في دوري أبطال آسيا في عام 2013. حيث وصل استقلال لأول مرة في دوري أبطال آسيا إلى نصف النهائي في ذلك العام وتم إقصاؤه من قبل فريق سيئول كوريا الجنوبية. ومازال رحمتي الذي يبلغ من العمر 37 عاماً يظهر انه لم يفقد أي من مهارات التصدي في حراسة المرمى.

فرهاد مجيدي

أحد نجوم فريق استقلال سابقاً وهو موجود أيضًا في قائمة أساطير دوري أبطال آسيا المعلنة من قبل الاتحاد الآسيوي للأساطير الإيرانية. وأشاد موقع الاتحاد الاسيوي بفرهاد مجيدي الذي لعب 30 مباراة في دوري أبطال آسيا قائلاً: في حين لم يتمكن أي نادي إيراني من لمس كأس دوري أبطال آسيا، إلا أن أحد اللاعبين الإيرانيين الذي تمكن من الفوز بكأس الدوري المرموق وهو فرهاد مجيدي وقد فعل ذلك في تجربته الأولى.

لعب مجيدي دورًا مهمًا لفريقه بعد انضمامه إلى فريق العين الإماراتي حيث ساعد هدفه المتأخر على أرض الممثل الصيني في مباريات نصف نهائي دوري أبطال آسيا، الى الفوز بنتيجة 7-6 من مباراتي الذهاب والإياب.

قاسم حدادي فر

اللاعب قاسم حدادي فر، صاحب ال 38 مشاركة في دوري أبطال آسيا وهو رابع لاعب يضعه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كواحد من الأساطير الإيرانية الأكثر أهمية في تاريخ أقدم نادٍ قاري. وأضاف الموقع ان حدادي فر هو لاعب خط وسط موهوب، والذي قضى معظم حياته المهنية في فريق ذوب اهن ويعتبر أسطورة وسط أهالي مدينة أصفهان الخضراء.

ظهر لأول مرة في دوري أبطال آسيا عام 2020 وسجل حدادي فر كابتن فريق ذوب اهن في نصف النهائي من دوري ابطال اسيا هدفاً في شباك أمام العملاق السعودي الهلال ليصبح ذوب اهن ثاني فريق إيراني يصل لنهائي دوري أبطال آسيا.

إحسان حاج صفي

لاعب فريق سباهان السابق، والذي لعب 42 مباراة في دوري أبطال آسيا، وهو آخر لاعب إيراني يتم اختياره من قبل الاتحاد الآسيوي لقائمة الأساطير الإيرانية في تاريخ البطولة، كان حاج صفي في سن 17 يجلس على مقاعد البدلاء في أول أربع مباريات لفريقه في دوري أبطال آسيا عام 2007، لكنه لم يحصل على فرصة المشاركة في الملعب.

وظهر لأول مرة على أرض الملعب عندما فاز فريقه بنتيجة 5-0 ضد الاتحاد السوري. بعد ذلك، شارك اللاعب الشاب الحاج صفي في جميع مباريات سباهان وساعد الفريق على أن يصبح أول ممثل إيراني يتأهل للنهائي في دوري أبطال آسيا.

وفي الختام طلب موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من مستخدميه الاختيار من بين أفضل خمسة لاعبين إيرانيين في تاريخ دوري أبطال آسيا.