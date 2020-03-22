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رقم الخبر: 278525 تاريخ النشر: آذار 22, 2020 الوقت: 10:43 الاقسام: دوليات  
الصين تسجل 6 حالات وفاة و46 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الصين تسجل 6 حالات وفاة و46 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت السلطات الصينية، تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء هذا الوباء في البلاد إلى 3255 حالة وفاة.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، اليوم الأحد: "تلقينا تقارير عن 46 حالة إصابة مؤكدة جديدة في البر الرئيسي الصيني ليصل الإجمالي إلى 81008​​​" .

من جهتها أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا عبر العالم بلغ 266 ألفا، وراح ضحيته أكثر من 11 ألف شخص.

وذكرت المنظمة، في بيان، مساء السبت، أن 32 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس تم تسجيلها في مختلف دول العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

 
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