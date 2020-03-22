قال السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد إنه يتابع موضوع تصريح مساعد وزير الصحة حول عدم تسليم بريطانيا للكمامات التي اشترتها وزارة الصحة.

وورد على حساب بعيدي نجاد الشخصي في موقع تويتر حول تصريح مساعد وزير الصحة ان هذا الموضوع قد تناوله مع المسؤولين البريطانيين الذين دعوا الى الحصول على المزيد من المعلومات.

ويشار الى ان مساعد وزير الصحة الايراني رئيسي كان قد صرح بأن ايران اشترت ملايين الكمامات من بريطانيا لكنها لم تسلمها بذريعة الحظر.