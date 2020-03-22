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رقم الخبر: 278523 تاريخ النشر: آذار 22, 2020 الوقت: 10:36 الاقسام: دوليات  
نحو 9 آلاف مصاب بکورونا في كوريا الجنوبية والهند تفرض حظر تجول

نحو 9 آلاف مصاب بکورونا في كوريا الجنوبية والهند تفرض حظر تجول

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 8897، فيما قررت الهند فرض حظر تجول لمدة 14 ساعة للحد من الانتشار السريع للفيروس في البلاد.

ورغم إصابة 8897 شخصا بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، إلا أن العدد الإجمالي اليومي للمصابين يظهر انخفاضا في عدد الإصابات الجديدة.

من جانبها أعلنت الهند، اليوم الأحد، فرض حظر التجول لمدة 14 ساعة، للحد من تفشي فيروس كورونا، الذي ينتشر بشكل سريع في البلاد حيث تم حتى الآن تسجيل 315 حالة إصابة بالمرض.

وحث رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في كلمة للشعب الأسبوع الماضي المواطنين على أن يلزموا بيوتهم، في خطوة قال إنها ستكون اختبارا حاسما للبلاد لتقييم قدراتها على التصدي لهذه الجائحة.

وقال مودي على تويتر قبل دقائق من إعلان فرض حظر التجول: "فلنكن جميعا جزءا من هذا الحظر الذي سيضيف قوة كبيرة لمكافحة خطر "كوفيد-19".

وفي الفلبين قالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إن عدد الوفيات ارتفع إلى 24 شخصا بعد وفاة 6 مصابين، كما ارتفع عدد الإصابات إلى 380 بعد تسجيل 73 حالة جديدة.


 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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