جدد مساعد الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف موقف بلاده في مطالبة الولايات المتحدة الأميركية برفع اجراءات الحظر الأحادية المفروضة على إيران في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وافادت وكالة "سبوتنيك" ان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قال في تصريح له السبت “طالبنا ونطالب الولايات المتحدة برفع الممارسة غير الإنسانية بفرص عقوبات أحادية ضد إيران، والتي تعاني من نقص حاد في الوسائل اللازمة لحل القضايا الصحية الطارئة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد”.

ويوم امس اعلن رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور ان اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بلغت حتى الآن 20 ألفا و610 حالات، تعافى 7 آلاف و635 منهم، فيما توفي ألف و556 آخرون.

وأضاف جهانبور، ان النتائج المخبرية تظهر تسجيل 966 حالة اصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 (كورونا) منذ ظهر الجمعة لغاية ظهر السبت ليبلغ عدد إجمالي المصابين 20610 أشخاص.