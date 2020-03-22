اعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني علي لاريجاني احتواء فيروس كورونا رهنا بمواكبة ومشاركة الشعب الشاملة، مؤكدا على اتخاذ تدابير خاصة خلال عطلة عيد النوروز لمواجهة هذا الفيروس.

وخلال اتصالات هاتفية اجراها مساء السبت مع محافظي سيستان وبلوجستان وكردستان وهرمزكان وبوشهر، اعلن لاريجاني عن متابعة مستلزمات هذه المحافظات في مجال المعدات الصحية والعلاجية والعمل على توفيرها.

واكد ضرورة بذل الجهود من قبل المحافظين في مسار خفض الاضرار الناجمة عن مرض كورونا على الصحة والعمل والامن النفسي للمواطنين الى ادنى حد ممكن، واعتبر الحث على البقاء في المنازل باعتباره المكان الاكثر امنا لصحة الاسرة بهدف قطع سلسلة انتقال الفيروس خطوة مهمة ومؤثرة مؤكدا ضرورة التنفيذ الكامل للتدابير الصحية الخاصة بعطلة النوروز.

واكد لاريجاني ضرورة تلبية مستلزمات الكوادر الطبية في المستشفيات على وجه السرعة لدعمهم في جهودهم الدؤوبة في معالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لافتا الى تخصيص بعض المصادر المالية الجديدة من قبل منظمة التخطيط والميزانية لمواجهة هذا الفيروس.

بدورهم شرح محافظو سيستان وبلوجستان احمد علي موهبتي وكردستان بهمن مراد نيا وهرمزكان فريدون همتي وبوشهر عبدالكريم كراوند، الاجراءات المتخذة من قبل مختلف الاجهزة في هذه المحافظات في سياق مواجهة فيروس كورونا المستجد والنتائج الحاصلة من هذه الاجراءات.