أعلن قائد حركة "أنصار الله"، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، انّ "دول الاستكبار وعلى رأسها أميركا تتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى عن نشر الأوبئة والأمراض والكوارث الموجودة في العالم".

وفي كلمة له السبت بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدرالدين الحوثي، أضاف إن "فيروس كرورنا ظهر كخطر وتهديد مستجد في الساحة العالمية"، ولفت إلى أنّه غير مستعبد أن يكون هناك توجه أميركي لنشر وباء الكورونا واستغلاله حتى لو أضرّ بالمجتمع الأميركي نفسه.

وأشار إلى أنه يمكن لشركات يمتلكها اللوبي الصهيوني أن تعمل على نشر وباء وتبتكر لقاحًا معينًا له بمبالغ مالية كبيرة جدًا كي تحقق ربحا ماديا.

وتابع "الأوبئة والأمراض قد تأتي بسبب العمل الممنهج والمقصود لنشر الضرر كالحرب البيولوجية في استخدام الفيروسات لنشر الأوبئة بمجتمعات معينة".

ولفت السيد الحوثي إلى أن أميركا وبعض الدول تمتلك مختبرات ضخمة بإمكانيات كبيرة تعمل على استعمال الفيروسات الضارة التي تنشر الأوبئة وتفتك بالبشر، مؤكدًا أنه عرف عن الأميركيين أنهم استخدموا سلاح نشر الأوبئة إما عبر السلاح أو بأشياء تُقدم تحت غطاء إنساني مثلما قدموا بطانيات مصابة بالجراثيم التي تنشر الجدري القاتل للهنود الحمر وفتكت بهم.

وأضاف "وباء الكورونا لم يصل إلى بلدنا بفضل الله، ويجب التعاون مع الجهات المختصة في الإجراءات التي تقوم بها، مؤكدًا أن أي وصول للكورونا إلى اليمن سيكون بفعل وإشراف أميركي عبر أدواته السعودية والإمارات وسيتم التصدي له على أنه عمل عدائي.

إلى ذلك، لفت السيد الحوثي إلى أنه يجب الاستمرار في دعم الجبهات، وهناك انتصارات وعمليات مهمة وقوية في الساحة، وواجبنا أن نستمر في التصدي للعدوان.

وأكد أن الموالين لأميركا عمدوا على بث الفتن داخل الأمة، واستهداف كل عناصر القوة داخلها، لافتًا إلى أن بعض أبناء الأمة كان خيارهم الصمت والتوقف عن أي عمل لمناهضة أميركا و"إسرائيل" وتحركوا في التبرير لخيارهم عبر النيل من أي موقف متصدٍ للهجمة الأميركية.

ولفت السيد الحوثي الى أن العدوان على اليمن يهدف لإخضاع هذا الشعب للسيطرة السعودية والإماراتية بالتالي للسيطرة الأميركية و"الإسرائيلية"، مضيفًا "النظامان السعودي والإماراتي ليسوا إلاّ أدوات لأميركا وإسرائيل".

وختم بالقول "قادمون بعد أيام على العام السادس من العدوان الأميركي السعودي على بلدنا، عانينا خلالها الكثير من وسائل القتل التي قدمتها أميركا"، لافتًا إلى أنه علينا أن نواصل مشوارنا في التصدي للعدوان، ونحن اليوم في موقع متقدم بفضل الله وتوكلنا عليه.