  • الأحد ٢٧ رجب ١٤٤١
  • الأحد , مارس 22, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278515 تاريخ النشر: آذار 22, 2020 الوقت: 10:14 الاقسام: محليات  
هنية يصف الحظر الاميركي ضد الشعب الايراني بانه ظالم ويؤكد على الغائه
خلال اتصال هاتفي مع ظريف

هنية يصف الحظر الاميركي ضد الشعب الايراني بانه ظالم ويؤكد على الغائه

وصف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية في فلسطين (حماس) اسماعيل هنية الحظر الاميركي ضد الشعب الايراني بانه ظالم، مؤكدا على ضرورة الغائه.

وافادت الدائرة العامة للاعلام في وزارة الخارجية الايرانية ان هنية وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مساء السبت، هنأ لمناسبة العام الايراني الجديد واكد على تضامنه مع الشعب الايراني في جهوده لمكافحة تفشي فيروس كورونا، واصفا الحظر الاميركي ضد الشعب الايراني بانه ظالم ومؤكدا على ضرورة الغائه.

من جهته دعا ظريف الى إلغاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة والافراج عن جميع السجناء الفلسطينيين في معتقلات الكيان الصهيوني في الوقت الذي يهدد تفشي فيروس كورونا حياتهم.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0776 sec