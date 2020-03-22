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رقم الخبر: 278514 تاريخ النشر: آذار 22, 2020 الوقت: 10:12 الاقسام: محليات  
السفير الايراني في باريس: الحظر الاميركي يقوض الهدف العالمي المشترك في مكافحة كورونا

السفير الايراني في باريس: الحظر الاميركي يقوض الهدف العالمي المشترك في مكافحة كورونا

اكد السفير الايراني في فرنسا بهرام قاسمي بان الحظر الاميركي لا يستهدف فقط النيل من جهود الشعب الايراني المضنية في مكافحة تفشي فيروس كورونا، بل يقوض ايضا الهدف الحيوي العالمي المشترك للقضاء على هذا الفيروس.

واعتبر قاسمي فيروس كورونا بمثابة تهديد شامل للبشرية كلها وان احتوائه والقضاء عليه يتطلب جهدًا عالميًا مشتركًا، لافتا إلى أن انتشار هذا الوباء يزيد من حاجة الجميع للعمل معا في الساحة العالمية.

وقال السفير الإيراني في باريس، ان الحظر الأميركي لا يستهدف فقط النيل من الجهود المضنية للشعب الإيراني في مكافحة هذا الفيروس، بل يقوض ايضا الهدف الحيوي الحيوي المشترك. قيمة أرواح الناس لا تعرف الجغرافيا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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